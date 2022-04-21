Burnley - Southampton maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Burnley - Southampton maçı şifresiz mi? - Haberler

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Burnley - Southampton maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Burnley - Southampton maçı şifresiz mi?

Haberler.com - Gündem
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Burnley - Southampton maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Burnley - Southampton maçı şifresiz mi?

İngiltere Premier Ligi maçında Burnley - Southampton karşı karşıya geliyor. Burnley - Southampton maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Burnley - Southampton maçı şifresiz mi?

İngiltere Premier Ligi maçında Burnley - Southampton maçı futbolseverlerin heyecanını artırıyor. Burnley - Southampton maçı Turf Moor stadında oynanacak. Futbolseverlerin heyecanla beklediği maçın hakemi kim? Burnley - Southampton maçı şifresiz mi? Burnley - Southampton maçı ne zaman, saat kaçta? detaylar haberimizde…

Burnley - Southampton maçı 21 Nisan 2022 tarihinde saat 21.45'deTurf Moor stadında oynanacak.

Burnley - Southampton maçı Smart Sport kanalından naklen yayınlanacak.

Burnley - Southampton maçını şifreli bir şekilde Smart Sport platformundan izleyebilirsiniz.

Haberler.com - Gündem

Premier Lig, Southampton, Burnley, Futbol, Gündem, Spor, Haberler

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