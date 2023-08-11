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Burnley-Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Burnley Manchester City maçı saat kaçta başlayacak, nerede yayınlanacak?

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Premier Lig'de hedeflerine ulaşmak isteyen Burnley - Manchester City takımları bu akşam karşı karşıya geliyor. Burnley - Manchester City maçı heyecanını takip etmek isteyen futbolseverler Burnley - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? merak ediyorlar. Peki, Burnley maçı ne zaman, saat kaçta? Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta? İşte, Burnley - M. City maçı saat kaçta başlayacak, nerede yayınlanacak, nasıl izlenir? Burnley Manchester City maçı ile ilgili tüm detaylar...

Burnley Manchester City maçı saat kaçta? Premier Lig'de hedeflerine ulaşmak isteyen Burnley - Manchester City takımları bu akşam karşı karşıya geliyor. Burnley - Manchester City maçı heyecanını takip etmek isteyen futbolseverler Burnley - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? merak ediyorlar. Peki, Burnley maçı ne zaman, saat kaçta? Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta? İşte, Burnley - M. City maçı saat kaçta başlayacak, nerede yayınlanacak, nasıl izlenir? Burnley Manchester City maçı ile ilgili tüm detaylar haberimizde!

Burnley - Manchester City maçı saat 22.00'de başlayacak.

Burnley - Manchester City maçı bu akşam saat 22.00'de oynanacak.

Burnley - Manchester City maçı Bein Sports 3'ten canlı olarak yayınlanacak.

Burnley - Manchester City maçı Burnley'da, Turf Moor Stadyumu'nda oynanacak.

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