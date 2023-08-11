Burnley Manchester City maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! Burnley M. City maçı kaç kaç, canlı maç skoru! Canlı maç anlatımı!

Premier Lig'de haftanın önemli mücadelelerinden Burnley Manchester City maçı oynanıyor. Burnley Manchester City maçı kaç kaç merak ediliyor. Burnley Manchester City canlı maç anlatımı ve Burnley Manchester City maçı kaç kaç, canlı maç skoru takip ediliyor. Peki, Burnley Manchester City maçı kaç kaç? Manchester City maçı kaç kaç, bitti mi? İşte Burnley Manchester City maçı kaç kaç, bitti mi? Detaylar...

Burnley Manchester City maçı kaç kaç? Premier Lig'de haftanın önemli mücadelelerinden Burnley Manchester City maçı oynanıyor. Burnley Manchester City maçı kaç kaç merak ediliyor. Burnley Manchester City canlı maç anlatımı ve Burnley Manchester City maçı kaç kaç, canlı maç skoru takip ediliyor. Peki, Burnley Manchester City maçı kaç kaç? Manchester City maçı kaç kaç, bitti mi? İşte Burnley Manchester City maçı kaç kaç, bitti mi? Detaylar haberimizde...

BURNLEY - MANCHESTER CİTY MAÇI KAÇ KAÇ?

Burnley - Manchester City maçı 2-0'lık Manchester City üstünlüğü ile devam ediyor.

BURNLEY - MANCHESTER CİTY MAÇI CANLI YAYIN

Burnley - Manchester City maçını Bein Sports 3'ten canlı olarak izleyebilirsiniz. Burnley - Manchester City maçını Bein Sports 3'ten canlı olarak izleyebilmeniz için Bein Sports kullanıcısı olmanız gerekmektedir.

BURNLEY - MANCHESTER CİTY MAÇI SAAT KAÇTA?

Burnley - Manchester City maçı saat 22.00'de başlayacak.

BURNLEY - MANCHESTER CİTY MAÇI NE ZAMAN?

Burnley - Manchester City maçı bu akşam saat 22.00'de oynanacak.

BURNLEY - MANCHESTER CİTY MAÇI HANGİ KANALDA?

Burnley - Manchester City maçı Bein Sports 3'ten canlı olarak yayınlanacak.

BURNLEY - MANCHESTER CİTY MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Burnley - Manchester City maçı Burnley'da, Turf Moor Stadyumu'nda oynanacak.