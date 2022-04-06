Burnley - Everton maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Burnley - Everton maçı şifresiz mi?

İngiltere Premier Ligi maçında Burnley - Everton maçı futbolseverlerin heyecanını artırıyor. Burnley ile Everton maçı Turf Moor stadında oynanacak. Futbolseverlerin heyecanla beklediği maçın hakemi kim? Burnley ile Everton maçı şifresiz mi? Burnley ile Everton maçı ne zaman, saat kaçta? detaylar haberimizde…

BURNLEY - EVERTON MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Burnley ile Everton maçı 6 Nisan 2022 tarihinde saat 21.30'da Turf Moor stadında oynanacak.

BURNLEY - EVERTON MAÇI HANGİ KANALDA?

Burnley - Everton maçı S Sport Plus, S Sport 2 kanallarından yayınlanacak.

BURNLEY - EVERTON MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Burnley - Everton maçını şifreli bir şekilde S Sport platformundan izleyebilirsiniz.

BURNLEY - EVERTON MAÇI HAKEMLERİ

Mike Dean - Orta Hakem

Edward Smart - Yardımcı Hakem

Mark Scholes - Yardımcı Hakem

Kevin Friend - 4.Hakem

BURNLEY - EVERTON MAÇI ÖNCESİ SAKATLIK VE CEZA DURUMU

Ev sahibi Burnley'de Ben Mee, Erik Pieters, ve Johann Berg Gudmunds­son sakatlıklarından dolayı oynayamayacaklar. Nathan Michael Collins ise kırmızı kart cezalısı. Everton'da ise Andros Townsend, André Gomes, Donny van de Beek, Fabian Delph, Nathan Kenneth Patterson, Tom Davies ve Yerry Mina sakatlıklarından dolayı forma giyemeyecekler. Allan Marques ise kırmızı kart cezalısı.

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