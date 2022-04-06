Burnley - Everton maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Burnley - Everton maçı şifresiz mi?
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İngiltere Premier Ligi maçında Burnley ile Everton karşı karşıya geliyor Burnley - Everton maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Burnley - Everton maçı şifresiz mi?
İngiltere Premier Ligi maçında Burnley - Everton maçı futbolseverlerin heyecanını artırıyor. Burnley ile Everton maçı Turf Moor stadında oynanacak. Futbolseverlerin heyecanla beklediği maçın hakemi kim? Burnley ile Everton maçı şifresiz mi? Burnley ile Everton maçı ne zaman, saat kaçta? detaylar haberimizde…
Burnley ile Everton maçı 6 Nisan 2022 tarihinde saat 21.30'da Turf Moor stadında oynanacak.
Burnley - Everton maçı S Sport Plus, S Sport 2 kanallarından yayınlanacak.
Burnley - Everton maçını şifreli bir şekilde S Sport platformundan izleyebilirsiniz.
Mike Dean - Orta Hakem
Edward Smart - Yardımcı Hakem
Mark Scholes - Yardımcı Hakem
Kevin Friend - 4.Hakem
Ev sahibi Burnley'de Ben Mee, Erik Pieters, ve Johann Berg Gudmundsson sakatlıklarından dolayı oynayamayacaklar. Nathan Michael Collins ise kırmızı kart cezalısı. Everton'da ise Andros Townsend, André Gomes, Donny van de Beek, Fabian Delph, Nathan Kenneth Patterson, Tom Davies ve Yerry Mina sakatlıklarından dolayı forma giyemeyecekler. Allan Marques ise kırmızı kart cezalısı.
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