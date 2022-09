Her yıl ABD'nin Nevada Çölü'nde düzenlenen Burning Man festivalinin bu yılki etkinlikleri 28 Ağustos- 5 Eylül arasında gerçekleşti. Peki, Burning Man nedir? Burning Man katılım ücreti ne kadar? İşte detaylar...

Dünyanın en ilginç festival etkinliklerinden bir tanesi olan her yıl ABD'nin Nevada Çölü'nde düzenlenen Burning Man festivali 28 Ağustos - 5 Eylül tarihleri arasında gerçekleşti. Türkiye ve dünyadan birçok ünlü ismin katıldığı Burning Man festivali merak konusu oldu. Peki, Burning Man nedir? Burning Man katılım ücreti ne kadar? Detaylar haberimizde...

BURNİNG MAN NEDİR?

Burning Man, her yıl Ağustos-Eylül aylarında Nevada'nın Black Rock Çölü'nde geçici olarak kurulan Black Rock City'de gerçekleştirilen bir etkinliktir. Genellikle festival olarak bilinse de organizatöreri Burning Man'in festival olmadığını söylemekte, etkinliği bir "toplum ve sanat deneyi" olarak tanımlamaktadır. Festival ilk kez 1986 yılında Larry Harvey ve arkadaşları tarafından organize edilmiştir. O zamandan beri her yıl Ağustos ayının son pazar günüyle Eylül ayının ilk pazartesi günü arasında düzenlenir.

Etkinliğin adı (Türkçesi Yanan Adam), her yıl sembolik olarak yakılan büyük bir ahşap adam figüründen (the Man) gelir. Festivale katılabilmek için önceden rezervasyon yaptırmak ve bilet almak gerekmektedir. Festivalde özellikle geceleri büyük eğlenceler ve törenler düzenlenmektedir. Her yıl çeşitli gündemi olan festivalde 2011 yılında gündem olarak "geçiş törenleri" konusu seçilmiştir. 2014 yılında festivale 65 binden fazla kişi katılmıştır.

BURNİNG MAN KATILIM ÜCRETİ NE KADAR?

Dünyaca ünlü festival Burning Man'e katılım ücreti Biletlerin 575 dolar yaklaşık 10 bin 500 TL'dir.