Dünyanın en ilginç festival etkinliklerinden bir tanesi olan Burning Man festivalinin bu yılki etkinlikleri merak konusu oldu. Peki, Burning Man festivali ne zaman, nerede? Burning Man'e kimler katılıyor? İşte detaylar...

Her yıl düzenlenen sanat ve eğlence festivali Burning Man'e Türkiye ve dünyadan birçok ünlü isim katılıyor. Festivale katılan isimler renkli kostümleriyle çekildikleri fotoğrafları sosyal medya hesaplarından paylaşarak Burning Man festivalinin ortamını gözler önüne seriyor. Burning Man festivalinin bu yılki etkinlikleri merak konusu oldu. Peki, Burning Man festivali ne zaman, nerede? Burning Man'e kimler katılıyor? Detaylar haberimizde...

BURNİNG MAN FESTİVALİ NE ZAMAN, NEREDE?

Her yıl ABD'nin Nevada Çölü'nde düzenlenen Burning Man festivali 28 Ağustos Pazar günü başladı. Yaklaşık 80 bin kişinin festival, 5 Eylül Pazartesi günü sona erdi.

BURNİNG MAN'E KİMLER KATILIYOR?

Biletlerin 575 dolar (yaklaşık 10 bin 500 TL) olduğu Burning Man'e Türkiye ve dünyadan birçok ünlü isim katılıyor. Paris Hilton, Majoz Lazer, Kelly Gale, Nina Dobrev gibi birçok oyuncu ve şarkıcı ünlü isim Burning Man festivaline katılmıştır.