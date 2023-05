Şarkıcı Burna Boy'un hayatı, kariyeri ve biyografisi merak ediliyor. Peki, Burna Boy kimdir? Şarkıcı Burna Boy kimdir, kaç yaşında, nereli, şarkıları nelerdir? Burna Boy'un hayatı ve biyografisi ne? İşte ayrıntılar...

BURNA BOY KİMDİR?

Damini Ebunoluwa Ogulu (d. 2 Temmuz 1991), profesyonel olarak bilinen adıyla Burna Boy, Nijeryalı bir şarkıcı, söz yazarı ve plak yapımcısıdır. İlk stüdyo albümü LIFE'ın (2013) baş single'ı "Like to Party"yi çıkardıktan sonra 2012'de yıldız oldu. 2017'de Burna Boy, Amerika Birleşik Devletleri'nde Bad Habit/Atlantic Records ve uluslararası alanda Warner Music Group ile sözleşme imzaladı. Üçüncü stüdyo albümü, Outside, büyük plak şirketiyle ilk çıkışını yaptı.

Özel hayatı

Burna Boy, 2018'de İngiliz rapçi Stefflon Don ile çıkmaya başladı. 2022'de ayrıldılar.