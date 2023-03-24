Burkina Faso - Togo ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 24 Mart Burkina Faso - Togo maçının yayını var mı, nerede oynanıyor?
Gündem Haberleri
Bugün Afrika Uluslar Kupası Eleme maçları oynanacak. Bugünkü maçlardan birisi de Burkina Faso - Togo maçı oldu. Peki, Burkina Faso - Togo ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 24 Mart Burkina Faso - Togo maçının yayını var mı, nerede oynanıyor? Burkina Faso - Togo maçı ne zaman başlayacak? Burkina Faso - Togo maçının özeti nerede yayınlanır? Burkina Faso - Togo maçının TV'de yayını var mı? İşte detaylar...
Afrika Uluslar Kupası Eleme maçları tüm hızıyla devam ediyor. Bugün Burkina Faso - Togo maçı olacak. Peki, Burkina Faso - Togo ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 24 Mart Burkina Faso - Togo maçının yayını var mı, nerede oynanıyor? İşte ayrıntılar...
Burkina Faso - Togo Afrika Uluslar Kupası Eleme maçı 24 Mart 2023 Cuma günü yani bugün saat 23:00'da başlayacak.
Maçı Bilyoner TV üzerinden izleyebilirsiniz.
Maç, Marrakech'da, Marrakech Stadyumu'nda oynanacak.