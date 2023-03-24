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Burkina Faso - Togo ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 24 Mart Burkina Faso - Togo maçının yayını var mı, nerede oynanıyor?

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Burkina Faso - Togo ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 24 Mart Burkina Faso - Togo maçının yayını var mı, nerede oynanıyor?

Bugün Afrika Uluslar Kupası Eleme maçları oynanacak. Bugünkü maçlardan birisi de Burkina Faso - Togo maçı oldu. Peki, Burkina Faso - Togo ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 24 Mart Burkina Faso - Togo maçının yayını var mı, nerede oynanıyor? Burkina Faso - Togo maçı ne zaman başlayacak? Burkina Faso - Togo maçının özeti nerede yayınlanır? Burkina Faso - Togo maçının TV'de yayını var mı? İşte detaylar...

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Afrika Uluslar Kupası Eleme maçları tüm hızıyla devam ediyor. Bugün Burkina Faso - Togo maçı olacak. Peki, Burkina Faso - Togo ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 24 Mart Burkina Faso - Togo maçının yayını var mı, nerede oynanıyor? İşte ayrıntılar...

Burkina Faso - Togo Afrika Uluslar Kupası Eleme maçı 24 Mart 2023 Cuma günü yani bugün saat 23:00'da başlayacak.

Maçı Bilyoner TV üzerinden izleyebilirsiniz.

Maç, Marrakech'da, Marrakech Stadyumu'nda oynanacak.

Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

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