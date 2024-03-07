Burkahan İngeç kimdir? Zafer Partisi Afyon Belediye Başkan Adayı Burkahan İngeç kaç yaşında, nereli? sorularına yanıt aranıyor. 2024 Yerel Seçimleri, 31 Mart Pazar günü olacak. Afyon-Şişli Belediye Başkan Adayı Burkahan İngeç kimdir ve kaç yaşında olduğu merak ediliyor. Burkahan İngeç kimdir? Zafer Partisi Afyon-ŞişliBelediye Başkan Adayı Burkahan İngeç nereli? Detaylar haberimizdedir…

BURKAHAN İNGEÇ KİMDİR?

Burkahan İngeç, 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri'nde Zafer Partisi Afyonkarahisar Belediye Başkan Adayıdır.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden, YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.