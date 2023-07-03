Burhaniye'de Mavi Bayraklı Plaj Sayısı Arttı

Burhaniye'de mavi bayraklı plaj sayısı bu sene 7'ye yükseldi. Öğretmenler Mahallesi Halk Plajı'nda mavi bayrak töreni düzenlendi. Burhaniye'de mavi bayraklı plajlar arasına Bağlarburnu, Gadana, Ören, Öğretmenler Mahallesi, Clup Orient Plajları'ndan sonra bu yıl da Yalı ve Marina plajları eklendi. Biri özel tesis olan mavi bayraklı plajlardan 6'sı ise halk plajı olarak ücretsiz kullanım imkanı sunuyor. TÜRÇEV İzmir ve Kuzey Ege İlleri Koordinatörü Doğan Karataş, 2023 yılı için mavi bayrak sertifikalarını verdi. Öğretmenler Plajı'ndaki törende, Doğan Karataş, Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler ve Kaymakam İlyas Memiş tarafından mavi bayrak göndere çekildi. Başkan Deveciler, törende Burhaniye'nin turizm potansiyelini ve hizmet kalitesini vurgulayarak, gelecek sezon için yeni plajlar eklemek için çalışmalara başladıklarını belirtti.

Burhaniye'nin mavi bayraklı plaj sayısı bu sene 7'ye yükseldi. Öğretmenler Mahallesi Halk Plajı'nda mavi bayrak töreni düzenlendi.

Burhaniye'de mavi bayraklı plajlar arasına Bağlarburnu, Gadana, Ören, Öğretmenler Mahallesi, Clup Orient Plajları'ndan sonra bu yıl da Yalı ve Marina plajları eklendi. Biri özel tesis olan mavi bayraklı plajlardan 6'sı ise halk plajı olarak ücretsiz kullanım imkanı sunuyor.

TÜRÇEV İzmir ve Kuzey Ege İlleri Koordinatörü Doğan Karataş, 2023 yılı için mavi bayrak sertifikalarını verdi. Öğretmenler Plajı'ndaki törende, Doğan Karataş, Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler ve Kaymakam İlyas Memiş tarafından mavi bayrak göndere çekildi.

Başkan Deveciler, törende şunları söyledi:

"Şimdiden gelecek sezon için yeni plajlarımızı bu listeye ekleme çalışmalarına başladık. Mavi bayraklı plajlarımızdan 6'sının halk plajı olmasının gururunu yaşıyoruz. Temizliği ve güzelliğinin yanı sıra cankurtaran hizmetimiz ile de güvenliğini sağlamaktayız. Ören Plajı'mız, uluslararası bazda güzelliği bilinen altın sarısı plajıyla ünlü bir marka. Ayrıca Pelitköy Gadana ve Bağlarburnu plajlarımızda yaptığımız düzenlemeler ile halkımıza açık çim alanlarda ücretsiz ve keyifli bir tatil fırsatı sunuyoruz. Pelitköy'ün sahil şeridini de cazibe merkezi haline getirdik. Öğretmenler Mahallesi de buna keza yaptığımız düzenlemeler ile yaz sezonunda turizme can suyu oldu. Mavi bayraklı plajlarımız ile turizme hizmet etmek ayrı bir onur kaynağımızdır. Burhaniye'miz, uzun sahil şeridi ve hizmet kalitesi ile körfezin incisi konumuna geldi. Burhaniye'mizi hiç kuşku yoktur ki daha güzel ve aydınlık bir hale getirmek için; onu deniziyle, kumuyla, doğasıyla, kültürüyle koruyup güzelleştirmeyi, halkımıza daha kaliteli hizmet vermeyi amaçlıyor ve bu doğrultuda ara vermeden çalışıyoruz."