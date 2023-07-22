2019 Balıkesir yerel seçimleri, Türkiye genelinde yapılan yerel seçimlerle birlikte 31 Mart 2019'da yapıldı. Seçim sonuçları kapsamında Balıkesir Belediye Başkanı ve belediye meclis üyeleri belirlendi. Peki, Burhaniye belediyesi hangi parti? Burhaniye belediyesi hangi parti tarafından yönetiliyor? Balıkesir Burhaniye İlçesi Yerel Seçim Sonuçları!

Burhaniye belediyesi hangi parti? Sorusu, son günlerde en çok merak edilenler arasında yer aldı. AK Parti'den Yücel Yılmaz; İYİ Parti'den İsmail Ok; DP'den Tuğba Güner'in Balıkesir Belediye Başkanlığı için aday gösterildiği 2019 Balıkesir yerel seçimlerinde yer alan diğer adaylar ise HDP'den Ali Kenanoğlu ve Saadet Partisi'nden Selim Sait Terzioğlu oldu. Peki, Burhaniye belediyesi hangi parti? Burhaniye belediyesi hangi parti tarafından yönetiliyor? Balıkesir Burhaniye İlçesi Yerel Seçim Sonuçları!

BURHANİYE BELEDİYESİ HANGİ PARTİ?

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nde oyların yüzde 47,78'ini alan AK Parti'li Yücel Yılmaz belediye başkanı seçildi. İlçe belediyelerinde 11 ilçede AK Parti, 6 ilçede CHP, 3 ilçede MHP kazandı. HDP Balıkesir'de hiçbir ilçe belediyesini kazanamadı. 31 Mart 2019 Balıkesir seçim sonuçları YSK tarafından açıklandı. 2019 Balıkesir yerel seçim sonuçları sandıkların açılmasıyla birlikte belirlenirken, kullanılan toplam oy sonucuna göre partilerin belediye başkan adaylarının oy oranları belli oldu.