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Burhanettin Sever kimdir? Burhanettin Sever kaç yaşındaydı, nereli?

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Burhanettin Sever kimdir? Burhanettin Sever kaç yaşındaydı, nereli?

10 ilde meydana gelen ve Türkiye'yi yasa boğan deprem felaketinde Kahramanmaraş İstiklal Spor'dan bir acı haber daha geldi. Taner Kahrıman, Hakan Doğan ve Saruhan Bolat'ın ardından aynı takımdan Burhanettin Sever'in de hayatını kaybettiği açıklandı. Peki, Burhanettin Sever kimdir? Burhanettin Sever kaç yaşındaydı, nereli? Burhanettin Sever hayatı ve biyografisi nedir?

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Kahramanmaraş'ta yaşanan ve 10 ili etkileyen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından acı haberler geliyor. Kahramanmaraş İstiklal Spor'da daha önce Saruhan Bolat, Taner Kahriman ve Hakan Doğan da depremde vefat etmişti. Peki, Burhanettin Sever kimdir? Burhanettin Sever kaç yaşındaydı, nereli? Burhanettin Sever hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

BURHANETTİN SEVER KİMDİR?

TFF tarafından yapılan açıklamada, "Bölgesel Amatör Lig kulüplerinden Kahramanmaraş İstiklal Spor'un futbolcusu Burhanettin Sever'in ülkemizi yasa boğan deprem felaketinde hayatını kaybettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Tüm müdahalelere rağmen kaybettiğimiz Burhanettin Sever'e Allah'tan rahmet; kederli ailesine, yakınlarına ve Kahramanmaraş İstiklal Spor camiasına başsağlığı dileriz." ifadelerine yer verildi.

Burhanettin Sever kimdir? Burhanettin Sever kaç yaşındaydı, nereli?

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Sümeyye Trabzon
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

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