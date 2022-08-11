Burhanettin Bulut kimdir? Burhanettin Bulut kaç yaşında, nereli? Burhanettin Bulut hayatı ve biyografisi!

Siyaset gündemine dair yorumları ile dikkatleri çeken Burhanettin Bulut izleyicilerin merak konusu oldu. Peki, Burhanettin Bulut kaç yaşında, nereli? Burhanettin Bulut hayatı ve biyografisi! Burhanettin Bulut kimdir?

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BURHANETTİN BULUT KİMDİR?

Burhanettin Bulut (25 Ağustos 1970, Bitlis), Türk siyasetçi, 27. Dönem CHP, Adana milletvekili. 1992 yılında Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi'nden mezun oldu. 1993 yılında Adana'da eczane açarak mesleğini sürdürdü. Çukurova Kent Konseyi Kurucu Yürütme Kurulu Üyeliği yanı sıra 1999 yılından bu yana CHP'nin il ve ilçe örgütlerinde aktif görev aldı. 30 Mart 2014 yerel seçimlerinde Çukurova Belediye Meclis Üyesi oldu. Görevinden, CHP, Adana İl Başkanı olarak atanması üzerine ayrıldı. 1 Kasım 2015 genel seçimlerinde 5. sıra milletvekili adayı oldu. 24 Haziran 2018 seçimlerinde CHP, Adana Milletvekili olarak TBMM'ye giren Bulut, TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu üyesidir