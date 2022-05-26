Burhan İvegin kimdir? Burhan İvegin mesleği ne? - Haberler

Burhan İvegin kimdir? Burhan İvegin mesleği ne?
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VakıfBank ve A Kadın Milli Takımımızın yıldız oyuncusu Tuğba Şenoğlu, Burhan İvegin'le evliliğe doğru ilk adımı attı. Peki, Burhan İvegin kim? Burhan İvegin mesleği ne?
VakıfBank'la CEV Şampiyonlar Ligi'ni kazanan Tuğba Şenoğlu, Burhan İvegin'le evliliğe doğru ilk adımı attı. Genç çift, aile arasında düzenlenen törenle nişanlandı.Burhan İvegin kim? Burhan İvegin mesleği ne?
BURHAN İVEGİN KİM?
Burhan İvegin Vakıfbank'ın Corporate Basketbol Ligi'nde mücadele eden basketbol takımının antrenörüdür.
Antrenörlük kariyerinin 8.yılında olan Burhan İvegin,İstanbul Üniversitesi Spor Kulübü & Beşiktaş Spor Kulübü'nde görev aldı.
Burhan İvegin,İstanbul Üniversitesi Spor Kulübünde Asistan koçluk görevi yaptı..
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