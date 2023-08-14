Ankara Ayaş ilçesinin Belediye Başkanı Burhan Demirbaş tedavi gördüğü hastanede vefat etti. Burhan Demirbaş'ın hayatı, kariyeri ve biyografisi merak edildi. Peki, Burhan Demirbaş kimdir, aslen nereli, doğum tarihi kaç? İşte detaylar...

Burhan Demirbaş kimdir, kaç yaşında, nereli? merak ediliyor. Ayaş Belediye Başkanı Burhan Demirbaş tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Peki, Burhan Demirbaş kimdir? Nereli, mesleği ne, kaç yaşında vefat etti? Burhan Demirbaş'ın hayatı ve biyografisi nedir? İşte bilgiler...

BURHAN DEMİRBAŞ KİMDİR?

Burhan Demirbaş, 1951 yılında Ankara Ayaş ilçesinde doğdu. İlköğretim mezunu olan Demirbaş, çiftçilik ve ticaretle uğraşarak emekli oldu.

1984-1989 yılları arasında Anavatan Partisinden Oltan Belediye Başkanlığı yapan Demirbaş, 1994-2004 yılları arası Anavatan Partisinden Ayaş İl Genel Meclis Üyeliği , 2004-2009 yılları arasında Ak Partiden Ayaş İl Genel Meclis Üyeliği yaptı.

Burhan Demirbaş, 2009-2014 yılları arasında Ak Partiden Oltan Belediye Başkanlığı yaptı. 2014 yılı Mahalli İdareler Seçimlerinde Ayaş'dan Ak Parti Ayaş Belediye Meclis Üyeliğine seçilerek , Ankara Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi oldu.

22 Haziran 2017 tarihinde Ayaş Belediye Meclisi toplantısında yapılan oylama ile Ayaş Belediye Başkan Vekilliği görevine 11 Belediye Meclis Üyesinin oyları (oybirliği) ile seçilmiştir.

Burhan Demirbaş, 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde Ak Parti Ankara Ayaş Belediye Başkan adayıdır.

Burhan Demirbaş 14 Ağustos 2023'te tedavi gördüğü hastanede 72 yaşında hayatını kaybetti.