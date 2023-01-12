Üye Girişi
Haberi Paylaş

Burhan Çaçan öldü mü? Burhan Çaçan cenazesi ne zaman, nerede defnedilecek?

Gündem Haberleri

Burhan Çaçan öldü mü? Burhan Çaçan cenazesi ne zaman, nerede defnedilecek?

Sabah saatlerinde yürüyüş yapmak için evinden çıkan Türk Halk Müziği sanatçısı Burhan Çaçan, eve döndükten sonra geçirdiği kalp krizi sonucu 62 yaşında hayata gözlerini yumdu. Üzücü gelişme sonrası Burhan Çaçan öldü mü, merak edildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sanatçı Burhan Çaçan için taziye mesajıCumhurbaşkanı Erdoğan'dan sanatçı Burhan Çaçan için taziye mesajı
Burhan Çaçan'ın ani ölümü sanat ve siyaset dünyasını yasa boğduBurhan Çaçan'ın ani ölümü sanat ve siyaset dünyasını yasa boğdu
Burhan Çaçan'ın ölüm haberini alan hayranları evinin önüne akın ediyorBurhan Çaçan'ın ölüm haberini alan hayranları evinin önüne akın ediyor

62 yaşındaki ünlü Türk Halk Müziği sanatçısı Burhan Çaçan, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Haberi alan Çaçan'ın hayranları ise evinin önünde toplanmaya başladı. Peki, Burhan Çaçan öldü mü? Burhan Çaçan cenazesi ne zaman, nerede defnedilecek?

BURHAN ÇAÇAN ÖLDÜ MÜ?

Sabah saatlerinde yürüyüş yapmak için evinden çıkan Türk Halk Müziği sanatçısı Burhan Çaçan, eve döndükten sonra geçirdiği kalp krizi sonucu 62 yaşında hayata gözlerini yumdu. Çaçan'ın bir süre önce kalp rahatsızlığı nedeniyle hastanede tedavi gördüğü öğrenildi. Kısa sürede Twitter'da gündem olan Çaçan'ın ardından onlarca taziye paylaşımı yapılmaya başlandı. Haberi alan Çaçan'ın hayranları ise evinin önünde toplanmaya başladı.

Osman Demir
Osman Demir
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

Burhan Çaçan Gündem Magazin Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title