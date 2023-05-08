Türk Halk Müziği sanatçısı Burhan Çaçan, 62 yaşında hayatını kaybetti. Ünlü sanatçının vefat haberi sonrasında Burhan Çaçan hakkında Burhan Çaçan ne zaman öldü? Burhan Çaçan neden öldü? soruları aratıldı. Peki, Burhan Çaçan ne zaman öldü? Burhan Çaçan neden öldü? Detaylar haberimizde...

Burhan Çaçan ne zaman öldü? sorusu araştırılıyor. Sefa Geldin, Ben Yarime Neler Alayım ve İpek Mendil şarkılarıyla müzik dünyasında yer edinen Burhan Çaçan, 62 yaşında hayatını kaybetti. Sevenlerini üzen haberin ardından Burhan Çaçan hakkında Burhan Çaçan ne zaman öldü? Burhan Çaçan neden öldü? soruları araştırıldı. Peki, Burhan Çaçan ne zaman öldü? Burhan Çaçan neden öldü?

BURHAN ÇAÇAN NE ZAMAN ÖLDÜ?

"Çakmak Çakmağa Geldik", "Ayaz Geceler" ve "Neden Geldim İstanbul'a" adlı eserlerin de aralarında olduğu çok sayıda unutulmaz albüme imza atan Türk halk müziği sanatçısı Burhan Çaçan, geçirdiği kalp krizi sonucu 62 yaşında vefat etti. Burhan Çaçan 12 Ocak 2023 tarihinde vefat etti.

BURHAN ÇAÇAN KİMDİR?

Burhan Çaçan (17 Ekim 1960; Eleşkirt, Ağrı), Türk halk müziği sanatçısı.

1978 yılında TRT Erzurum Radyosunun açmış olduğu amatör sesler yarışmasını kazandı. Daha sonra Ankara'ya, ardından İstanbul'a geldi. 1981 yılında ilk albümünü çıkardı. Sefa Geldin, Ben Yarime Neler Alayım, İpek Mendil, Memik Oğlan, Ayaz Geceler, Yağ Yağmur ve Vurun Dalgalar isimli albümleri ile müzik dünyasında yer edindi. Ağlama, Her Yer Karanlık, Ayaz Geceler ve Yağ Yağmur isimli dört sinema filmi çekmiştir. İlahiler 99 ve Mevlüt Ve İlahiler isminde iki tane de ilahi albümü yapmıştır. Halen müzik çalışmalarına devam etmektedir. Evli ve iki çocuk babasıdır.

1981 : Sefa Geldin : Uzunçalar

1983 : Kızlar Çıktı Çayıra : Uzunçalar

1985 : Deh Deyin Kızlar : Uzunçalar

1986 : Ben Yarime Neler Alayım : Uzunçalar

1986 : İpek Mendil : Uzunçalar

1987 : Memik Oğlan : Albüm

1988 : Ayaz Geceler : Albüm

1989 : Yağ Yağmur : Albüm

1990 : Vurun Dalgalar : Albüm

1991 : Sen Nerdesin & Kış : Albüm

1992 : Damla Damla : Albüm

1993 : Senden Sonra : Albüm

1993 : Çakmak Çakmağa Geldik : Albüm

1994 : Mevlüt Ve İlahiler : Albüm

1994 : Neden Geldim İstanbul'a : Albüm

1995 : Beni Anneme Götürün : Albüm

1996 : Unutulmayanlar 1 : Albüm

1998 : Namussuz Ayrılık : Albüm

1999 : İlahiler 99 : Albüm

1999 : Alınyazım : Albüm

2000 : Türküleri Özledim : Albüm

2002 : Gecenin Yarısı : Albüm

2004 : Sus Dinle : Albüm

2007 : Yalan : Albüm

2008 : Sabaha Kadar : Albüm

2011 : Zor Akşamlar İstanbul da : Albüm

2015 : Bu Gece : Albüm

2018 : Buda Mı Yalan : Albüm

Filmografisi

1981 : Makber : Film

1986 : Ağlama Yavrum : Film

1987 : Yetim Cemo : Film

1987 : Her Yer Karanlık : Film

1989 : Ayaz Geceler : Film

1990 : Yağ Yağmur : Film