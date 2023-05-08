Burhan Çaçan ne zaman öldü? Burhan Çaçan neden öldü?
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Türk Halk Müziği sanatçısı Burhan Çaçan, 62 yaşında hayatını kaybetti. Ünlü sanatçının vefat haberi sonrasında Burhan Çaçan hakkında Burhan Çaçan ne zaman öldü? Burhan Çaçan neden öldü? soruları aratıldı. Peki, Burhan Çaçan ne zaman öldü? Burhan Çaçan neden öldü? Detaylar haberimizde...
Burhan Çaçan ne zaman öldü? sorusu araştırılıyor. Sefa Geldin, Ben Yarime Neler Alayım ve İpek Mendil şarkılarıyla müzik dünyasında yer edinen Burhan Çaçan, 62 yaşında hayatını kaybetti. Sevenlerini üzen haberin ardından Burhan Çaçan hakkında Burhan Çaçan ne zaman öldü? Burhan Çaçan neden öldü? soruları araştırıldı. Peki, Burhan Çaçan ne zaman öldü? Burhan Çaçan neden öldü?
BURHAN ÇAÇAN NE ZAMAN ÖLDÜ?
"Çakmak Çakmağa Geldik", "Ayaz Geceler" ve "Neden Geldim İstanbul'a" adlı eserlerin de aralarında olduğu çok sayıda unutulmaz albüme imza atan Türk halk müziği sanatçısı Burhan Çaçan, geçirdiği kalp krizi sonucu 62 yaşında vefat etti. Burhan Çaçan 12 Ocak 2023 tarihinde vefat etti.
BURHAN ÇAÇAN KİMDİR?
Burhan Çaçan (17 Ekim 1960; Eleşkirt, Ağrı), Türk halk müziği sanatçısı.
1978 yılında TRT Erzurum Radyosunun açmış olduğu amatör sesler yarışmasını kazandı. Daha sonra Ankara'ya, ardından İstanbul'a geldi. 1981 yılında ilk albümünü çıkardı. Sefa Geldin, Ben Yarime Neler Alayım, İpek Mendil, Memik Oğlan, Ayaz Geceler, Yağ Yağmur ve Vurun Dalgalar isimli albümleri ile müzik dünyasında yer edindi. Ağlama, Her Yer Karanlık, Ayaz Geceler ve Yağ Yağmur isimli dört sinema filmi çekmiştir. İlahiler 99 ve Mevlüt Ve İlahiler isminde iki tane de ilahi albümü yapmıştır. Halen müzik çalışmalarına devam etmektedir. Evli ve iki çocuk babasıdır.
1981 : Sefa Geldin : Uzunçalar
1983 : Kızlar Çıktı Çayıra : Uzunçalar
1985 : Deh Deyin Kızlar : Uzunçalar
1986 : Ben Yarime Neler Alayım : Uzunçalar
1986 : İpek Mendil : Uzunçalar
1987 : Memik Oğlan : Albüm
1988 : Ayaz Geceler : Albüm
1989 : Yağ Yağmur : Albüm
1990 : Vurun Dalgalar : Albüm
1991 : Sen Nerdesin & Kış : Albüm
1992 : Damla Damla : Albüm
1993 : Senden Sonra : Albüm
1993 : Çakmak Çakmağa Geldik : Albüm
1994 : Mevlüt Ve İlahiler : Albüm
1994 : Neden Geldim İstanbul'a : Albüm
1995 : Beni Anneme Götürün : Albüm
1996 : Unutulmayanlar 1 : Albüm
1998 : Namussuz Ayrılık : Albüm
1999 : İlahiler 99 : Albüm
1999 : Alınyazım : Albüm
2000 : Türküleri Özledim : Albüm
2002 : Gecenin Yarısı : Albüm
2004 : Sus Dinle : Albüm
2007 : Yalan : Albüm
2008 : Sabaha Kadar : Albüm
2011 : Zor Akşamlar İstanbul da : Albüm
2015 : Bu Gece : Albüm
2018 : Buda Mı Yalan : Albüm
Filmografisi
1981 : Makber : Film
1986 : Ağlama Yavrum : Film
1987 : Yetim Cemo : Film
1987 : Her Yer Karanlık : Film
1989 : Ayaz Geceler : Film
1990 : Yağ Yağmur : Film