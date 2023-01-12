Burhan Çaçan kimdir, öldü mü, kaç yaşında vefat etti? Burhan Çaçan hastalığı neydi, neden öldü? Burhan Çaçan'ın hayatı ve biyografisi!

Türk Halk Müziğinin unutulmaz sanatçılarından Burhan Çaçan, evinde geçirdiği kalp krizi sonucu 62 yaşında yaşamını yitirdi. Vefatının ardından vatandaşlar, Burhan Çaçan kimdir, türküleri nelerdir? merak etti. Peki, Burhan Çaçan kimdir, öldü mü, neden öldü, hastalığı neydi? İşte detaylar...

Burhan Çaçan öldü mü? Burhan Çaçan cenazesi ne zaman, nerede defnedilecek?

Vefat eden Türk Halk Müziği sanatçımız Burhan Çaçan'ın hayatı, kariyeri ve biyografisi merak edildi. Peki, Burhan Çaçan kimdir, öldü mü, kaç yaşında vefat etti? Burhan Çaçan hastalığı neydi, neden öldü? Burhan Çaçan aslen nereli? Burhan Çaçan doğum tarihi kaç? Burhan Çaçan şarkıları nelerdir?

BURHAN ÇAÇAN ÖLDÜ MÜ, NEDEN ÖLDÜ, HASTALIĞI NEYDİ?

"Çakmak Çakmağa Geldik", "Ayaz Geceler" ve "Neden Geldim İstanbul'a" adlı eserlerin de aralarında olduğu çok sayıda unutulmaz albüme imza atan Türk halk müziği sanatçısı Burhan Çaçan, geçirdiği kalp krizi sonucu 62 yaşında vefat etti.

Ani ölümüyle sevenlerini yasa boğan Burhan Çaçan, kısa sürede Twitter'da gündem oldu. Acı haberi alan yakınları ise hayatını kaybettiği evinin önünde toplanmaya başladı. Usta sanatçının cenaze namazı ise yarın Fatih Camii'nde yapılacak.

BURHAN ÇAÇAN CENAZESİ NE ZAMAN?

Sosyal medya hesabından paylaştığı videoda Burhan Çaçan'ın ölümünden dolayı duyduğu üzüntüyü dile getiren şarkıcı Ferman Toprak, "Hepimizin başı sağ olsun. Hepimizin yüreği yanıyor. Cenazesi yarın Fatih Camii'nde olacak" dedi.

BURHAN ÇAÇAN KİMDİR?

Burhan Çaçan (17 Ekim 1960; Eleşkirt, Ağrı), Türk halk müziği sanatçısı.

1978 yılında TRT Erzurum Radyosunun açmış olduğu amatör sesler yarışmasını kazandı. Daha sonra Ankara'ya, ardından İstanbul'a geldi. 1981 yılında ilk albümünü çıkardı. Sefa Geldin, Ben Yarime Neler Alayım, İpek Mendil, Memik Oğlan, Ayaz Geceler, Yağ Yağmur ve Vurun Dalgalar isimli albümleri ile müzik dünyasında yer edindi. Ağlama, Her Yer Karanlık, Ayaz Geceler ve Yağ Yağmur isimli dört sinema filmi çekmiştir. İlahiler 99 ve Mevlüt Ve İlahiler isminde iki tane de ilahi albümü yapmıştır. Halen müzik çalışmalarına devam etmektedir. Evli ve iki çocuk babasıdır.

DİSKOGRAFİSİ

1981 : Sefa Geldin : Uzunçalar

1983 : Kızlar Çıktı Çayıra : Uzunçalar

1985 : Deh Deyin Kızlar : Uzunçalar

1986 : Ben Yarime Neler Alayım : Uzunçalar

1986 : İpek Mendil : Uzunçalar

1987 : Memik Oğlan : Albüm

1988 : Ayaz Geceler : Albüm

1989 : Yağ Yağmur : Albüm

1990 : Vurun Dalgalar : Albüm

1991 : Sen Nerdesin & Kış : Albüm

1992 : Damla Damla : Albüm

1993 : Senden Sonra : Albüm

1993 : Çakmak Çakmağa Geldik : Albüm

1994 : Mevlüt Ve İlahiler : Albüm

1994 : Neden Geldim İstanbul'a : Albüm

1995 : Beni Anneme Götürün : Albüm

1996 : Unutulmayanlar 1 : Albüm

1998 : Namussuz Ayrılık : Albüm

1999 : İlahiler 99 : Albüm

1999 : Alınyazım : Albüm

2000 : Türküleri Özledim : Albüm

2002 : Gecenin Yarısı : Albüm

2004 : Sus Dinle : Albüm

2007 : Yalan : Albüm

2008 : Sabaha Kadar : Albüm

2011 : Zor Akşamlar İstanbul da : Albüm

2015 : Bu Gece : Albüm

2018 : Buda Mı Yalan : Albüm

Filmografisi