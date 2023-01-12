Burhan Çaçan kimdir, öldü mü, kaç yaşında vefat etti? Burhan Çaçan hastalığı neydi, neden öldü? Burhan Çaçan'ın hayatı ve biyografisi!
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Türk Halk Müziğinin unutulmaz sanatçılarından Burhan Çaçan, evinde geçirdiği kalp krizi sonucu 62 yaşında yaşamını yitirdi. Vefatının ardından vatandaşlar, Burhan Çaçan kimdir, türküleri nelerdir? merak etti. Peki, Burhan Çaçan kimdir, öldü mü, neden öldü, hastalığı neydi? İşte detaylar...
Vefat eden Türk Halk Müziği sanatçımız Burhan Çaçan'ın hayatı, kariyeri ve biyografisi merak edildi. Peki, Burhan Çaçan kimdir, öldü mü, kaç yaşında vefat etti? Burhan Çaçan hastalığı neydi, neden öldü? Burhan Çaçan aslen nereli? Burhan Çaçan doğum tarihi kaç? Burhan Çaçan şarkıları nelerdir?
"Çakmak Çakmağa Geldik", "Ayaz Geceler" ve "Neden Geldim İstanbul'a" adlı eserlerin de aralarında olduğu çok sayıda unutulmaz albüme imza atan Türk halk müziği sanatçısı Burhan Çaçan, geçirdiği kalp krizi sonucu 62 yaşında vefat etti.
Ani ölümüyle sevenlerini yasa boğan Burhan Çaçan, kısa sürede Twitter'da gündem oldu. Acı haberi alan yakınları ise hayatını kaybettiği evinin önünde toplanmaya başladı. Usta sanatçının cenaze namazı ise yarın Fatih Camii'nde yapılacak.
Sosyal medya hesabından paylaştığı videoda Burhan Çaçan'ın ölümünden dolayı duyduğu üzüntüyü dile getiren şarkıcı Ferman Toprak, "Hepimizin başı sağ olsun. Hepimizin yüreği yanıyor. Cenazesi yarın Fatih Camii'nde olacak" dedi.
Burhan Çaçan (17 Ekim 1960; Eleşkirt, Ağrı), Türk halk müziği sanatçısı.
1978 yılında TRT Erzurum Radyosunun açmış olduğu amatör sesler yarışmasını kazandı. Daha sonra Ankara'ya, ardından İstanbul'a geldi. 1981 yılında ilk albümünü çıkardı. Sefa Geldin, Ben Yarime Neler Alayım, İpek Mendil, Memik Oğlan, Ayaz Geceler, Yağ Yağmur ve Vurun Dalgalar isimli albümleri ile müzik dünyasında yer edindi. Ağlama, Her Yer Karanlık, Ayaz Geceler ve Yağ Yağmur isimli dört sinema filmi çekmiştir. İlahiler 99 ve Mevlüt Ve İlahiler isminde iki tane de ilahi albümü yapmıştır. Halen müzik çalışmalarına devam etmektedir. Evli ve iki çocuk babasıdır.
DİSKOGRAFİSİ
- 1981 : Sefa Geldin : Uzunçalar
- 1983 : Kızlar Çıktı Çayıra : Uzunçalar
- 1985 : Deh Deyin Kızlar : Uzunçalar
- 1986 : Ben Yarime Neler Alayım : Uzunçalar
- 1986 : İpek Mendil : Uzunçalar
- 1987 : Memik Oğlan : Albüm
- 1988 : Ayaz Geceler : Albüm
- 1989 : Yağ Yağmur : Albüm
- 1990 : Vurun Dalgalar : Albüm
- 1991 : Sen Nerdesin & Kış : Albüm
- 1992 : Damla Damla : Albüm
- 1993 : Senden Sonra : Albüm
- 1993 : Çakmak Çakmağa Geldik : Albüm
- 1994 : Mevlüt Ve İlahiler : Albüm
- 1994 : Neden Geldim İstanbul'a : Albüm
- 1995 : Beni Anneme Götürün : Albüm
- 1996 : Unutulmayanlar 1 : Albüm
- 1998 : Namussuz Ayrılık : Albüm
- 1999 : İlahiler 99 : Albüm
- 1999 : Alınyazım : Albüm
- 2000 : Türküleri Özledim : Albüm
- 2002 : Gecenin Yarısı : Albüm
- 2004 : Sus Dinle : Albüm
- 2007 : Yalan : Albüm
- 2008 : Sabaha Kadar : Albüm
- 2011 : Zor Akşamlar İstanbul da : Albüm
- 2015 : Bu Gece : Albüm
- 2018 : Buda Mı Yalan : Albüm
Filmografisi
- 1981 : Makber : Film
- 1986 : Ağlama Yavrum : Film
- 1987 : Yetim Cemo : Film
- 1987 : Her Yer Karanlık : Film
- 1989 : Ayaz Geceler : Film
- 1990 : Yağ Yağmur : Film