Burhan Çaçan kimdir? Burhan Çaçan şarkıları! Burhan Çaçan kaç yaşında, nereli? Burhan Çaçan biyografisi!
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62 yaşındaki ünlü Türk Halk Müziği sanatçısı Burhan Çaçan, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Ünlü türkücünün hayatı araştırılmaya başlandı. Peki, Burhan Çaçan kimdir? Burhan Çaçan kaç yaşında, nereli? Burhan Çaçan biyografisi! İşte detaylar...
Türk Halk Müziği sanatçısı Burhan Çaçan, evinde geçirdiği kalp krizi sonucu 62 yaşında hayatını kaybetti. Ünlü türkücünün vefat haberinin ardından hayatı araştırılmaya başlandı. Peki, Burhan Çaçan kimdir? Burhan Çaçan kaç yaşında, nereli? Burhan Çaçan biyografisi! Detaylar haberimizde...
BURHAN ÇAÇAN KİMDİR?
Burhan Çaçan, 17 Ekim 1960 yılında Ağrı'da dünyaya geldi. 1978 yılında TRT Erzurum Radyosunun açmış olduğu amatör sesler yarışmasını kazandı. Daha sonra Ankara'ya, ardından İstanbul'a geldi. 1981 yılında ilk albümünü çıkardı. Sefa Geldin, Ben Yarime Neler Alayım, İpek Mendil, Memik Oğlan, Ayaz Geceler, Yağ Yağmur ve Vurun Dalgalar isimli albümleri ile müzik dünyasında yer edindi. Ağlama, Her Yer Karanlık, Ayaz Geceler ve Yağ Yağmur isimli dört sinema filmi çekmiştir. İlahiler 99 ve Mevlüt Ve İlahiler isminde iki tane de ilahi albümü yapmıştır. Evli ve iki çocuk babasıdır.
BURHAN ÇAÇAN ŞARKILARI!
1981 Sefa Geldin
1983 Kızlar Çıktı Çayıra
1985 Deh Deyin Kızlar
1986 Ben Yarime Neler Alayım
1986 İpek Mendil
1987 Memik Oğlan
1988 Ayaz Geceler
1989 Yağ Yağmur
1990 Vurun Dalgalar
1991 Sen Nerdesin & Kış
1992 Damla Damla
1993 Senden Sonra
1993 Çakmak Çakmağa Geldik
1994 Mevlüt Ve İlahiler
1994 Neden Geldim İstanbul'a
1995 Beni Anneme Götürün
1996 Unutulmayanlar 1
1998 Namussuz Ayrılık
1999 İlahiler 99
1999 Alınyazım
2000 Türküleri Özledim
2002 Gecenin Yarısı
2004 Sus Dinle
2007 Yalan
2008 Sabaha Kadar
2011 Zor Akşamlar İstanbul da
2015 Bu Gece
2018 Buda Mı Yalan