Sabah saatlerinde yürüyüş yapmak için evinden çıkan Türk Halk Müziği sanatçısı Burhan Çaçan, eve döndükten sonra geçirdiği kalp krizi sonucu 62 yaşında hayata gözlerini yumdu. Üzücü gelişme sonrası Burhan Çaçan kimdir? Burhan Çaçan kaç yaşında öldü?

BURHAN ÇAÇAN KİMDİR?

Doğum tarihi: 17 Ekim 1960, Eleşkirt

Ölüm tarihi ve yeri: 12 Ocak 2023

Burhan Çaçan (17 Ekim 1960; Eleşkirt, Ağrı), Türk halk müziği sanatçısı.

1978 yılında TRT Erzurum Radyosunun açmış olduğu amatör sesler yarışmasını kazandı. Daha sonra Ankara'ya, ardından İstanbul'a geldi. 1981 yılında ilk albümünü çıkardı. Sefa Geldin, Ben Yarime Neler Alayım, İpek Mendil, Memik Oğlan, Ayaz Geceler, Yağ Yağmur ve Vurun Dalgalar isimli albümleri ile müzik dünyasında yer edindi. Ağlama, Her Yer Karanlık, Ayaz Geceler ve Yağ Yağmur isimli dört sinema filmi çekmiştir. İlahiler 99 ve Mevlüt Ve İlahiler isminde iki tane de ilahi albümü yapmıştır. Halen müzik çalışmalarına devam etmektedir. Evli ve iki çocuk babasıdır.