Sabah saatlerinde yürüyüş yapmak için evinden çıkan Türk Halk Müziği sanatçısı Burhan Çaçan, eve döndükten sonra geçirdiği kalp krizi sonucu 62 yaşında hayata gözlerini yumdu. Üzücü gelişme sonrası Burhan Çaçan hasta mıydı, neyi vardı, merak edildi.

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62 yaşındaki ünlü Türk Halk Müziği sanatçısı Burhan Çaçan, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Haberi alan Çaçan'ın hayranları ise evinin önünde toplanmaya başladı. Peki, Burhan Çaçan hasta mıydı, neyi vardı?

BURHAN ÇAÇAN HASTA MIYDI, NEYİ VARDI?

Sabah saatlerinde yürüyüş yapmak için evinden çıkan Türk Halk Müziği sanatçısı Burhan Çaçan, eve döndükten sonra geçirdiği kalp krizi sonucu 62 yaşında hayata gözlerini yumdu. Çaçan'ın bir süre önce kalp rahatsızlığı nedeniyle hastanede tedavi gördüğü öğrenildi. Kısa sürede Twitter'da gündem olan Çaçan'ın ardından onlarca taziye paylaşımı yapılmaya başlandı. Haberi alan Çaçan'ın hayranları ise evinin önünde toplanmaya başladı.