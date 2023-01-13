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Burhan Çaçan eşi kim? Burhan Çaçan'ın eşi Yasemin Çaçan kimdir? Yasemin Çaçan kaç yaşında, nereli?

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Burhan Çaçan eşi kim? Burhan Çaçan'ın eşi Yasemin Çaçan kimdir? Yasemin Çaçan kaç yaşında, nereli?

Türk Halk Müziği sanatçısı Burhan Çaçan, 62 yaşında hayatını kaybetti. Ünlü sanatçının vefat haberi sonrasında Burhan Çaçan'ın eşi merak edildi. Arama motorlarında Burhan Çaçan eşi kim? Burhan Çaçan'ın eşi Yasemin Çaçan kimdir? Yasemin Çaçan kaç yaşında, nereli? soruları aratıldı. Detaylar haberimizde...

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Sefa Geldin, Ben Yarime Neler Alayım ve İpek Mendil şarkılarıyla müzik dünyasında yer edinen Burhan Çaçan, 62 yaşında hayatını kaybetti. Sevenlerini üzen haberin ardından Burhan Çaçan'ın özel hayatı da araştırıldı. Peki, Burhan Çaçan eşi kim? Burhan Çaçan'ın eşi Yasemin Çaçan kimdir? Yasemin Çaçan kaç yaşında, nereli?

BURHAN ÇAÇAN'IN EŞİ KİM?

Burhan Çaçan'ın eşi Yasemin Çaçan'dır.

YASEMİN ÇAÇAN KİMDİR?

Burhan, Yasemin Çaçan çifti 1991 yılında evlendi ve 2 çocuğa sahip.

Haberler.com / Sumru Tarhan - Gündem

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