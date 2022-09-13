Burhan Akbudak kimdir? Kaç yaşında, nereli?

Burhan Akbudak kimdir? Sırbistan'da düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nda milli sporcu Burhan Akbudak, grekoromen stil 82 kiloda altın madalya kazanarak dünya şampiyonluğu unvanını aldı. Peki, Burhan Akbudak kimdir? Burhan Akbudak Kaç yaşında? Burhan Akbudak nereli? İşte detaylar...

BURHAN AKBUDAK KİMDİR?

Burhan Akbudak, 1995 doğumlu Türk güreşçidir. Grekoromen stilde 82 kiloda mücadele eden sporcu, İstanbul Büyükşehir Belediyespor kulübü bünyesinde kariyerini sürdürmektedir.

Brezilya'da düzenlenen Dünya Gençler Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 74 kiloda Burhan Akbudak, gümüş madalya kazandı.

Polonya'da düzenlenen U23 Dünya güreş şampiyonasında grekoromen stil yapılan final müsabakalarıyla sona ererken 80 kiloda Burhan Akbudak Gürcü rakibi Lasha Gobadze'yi finalde 2-1 yenerek şampiyon oldu.

Norveç'in başkenti Oslo'da düzenlenen 2021 Dünya Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 82 kiloda mücadele eden Burhan Akbudak gümüş madalya kazandı. Finalde Azerbaycanlı Refik Hüseynov ile karşılaştı. Müsabakayı 2-1 kazanan Azerbaycanlı güreşçi altın madalya elde ederken, Burhan gümüş madalyanın sahibi oldu. Burhan Akbudak, ilk turda Ermeni Gegham Torgomyan'ı 12-0 sayı tuşuyla, ikinci turda Macar Laszlo Szabo'yu 11-0 öndeyken tuşla yenmişti. Çeyrek finalde ABD'li Benjamin Provisor'u 10-0 sayı tuşuyla mağlup eden milli güreşçi, yarı finalde İranlı Pejman Soltanmorad Poshtam ile yaptığı müsabakayı 5-2 kazanarak adını finale yazdırmıştı.

Dünya Güreş Birliğinin 2022 yılında sıralama turlarının ilki olarak İstanbul Başakşehir Gençlik ve Spor Tesisleri'nde düzenlenen 2022 Vehbi Emre & Hamit Kaplan Turnuvası'nda erkekler grekoromen 82 kiloda finalde Moldovalı Mihail Bradu'yu 2-1 yenerek altın madalya kazandı.Macaristan'ın Budapeşte kentinde düzenlenen 2022 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stilde 82 kg'da bronz madalya kazandı. İlk turda Norveç adına yarışan Exauce Mukubu'yu 5-0 yendi. Çeyrek finalde Gürcü Gela Bolkvadze ile 5-5 berabere kaldı ve son puan avantajının rakibinde olmasından dolayı kaybetti. Rakibinin finale çıkmasıyla repesaj maçı yapmaya hak kazandı. İlk repesaj turunda Ukrayna'dan Yaroslav Filchakov'u 8-0 teknik tuşla, bronz madalya maçında ise Alman Pascal Eisele'yi 6-1 yenerek bronz madalyayı kazandı. Dünya Güreş Birliğinin 2022 yılındaki sıralama turlarının ikincisi olarak Kazakistan'ın Almatı kentinde düzenlenen 2022 Bolat Turlykhanov Kupası'nda erkekler grekoromen 82 kiloda bronz madalya kazandı.

Sırbistan'ın Belgrad kentinde düzenlenen 2022 Dünya Güreş Şampiyonası'nda erkekler grekoromen stil 82 kilo final maçında Özbek rakibi Jalgasbay Berdimuratov'u 7-6 yenerek altın madalya kazandı. Burhan Akbudak, Sırbistan'daki şampiyonada ikinci turda İtalyan Matteo Maffezzoli'yi 7-0, çeyrek finalde Gürcü Gela Bolkvadze'yi 9-0 teknik üstünlükle, yarı finalde de Ukraynalı Yaroslav Filchakov'u 5-1 yenmişti.