Fast-food restoranları, dünya genelinde oldukça popülerdir. Burger King markası da bu Fast-food restoranları arasında en bilinenleri arasında yer almaktadır. Burger King hangi ülkenin? Sorusu bu nedenle birçok kişi tarafından merak edilebilir. Peki, Burger King hangi ülkenin? Burger King nerenin, hangi ülkenin markası? Burger King kime ait?

Burger King hangi ülkenin? Burger King nerenin, hangi ülkenin markası? Burger King kime ait?

Burger King hangi ülkenin? Sorusu, gündeme gelen olayların ardından birçok kişi tarafından merak edilmekte ve araştırılmakta. Burger King de bu zincirlerden biri ve hemen hemen her köşede bulunan restoranlarıyla tanınır. Fast-food restoranları arasında Burger King oldukça büyük bir yere sahiptir. Peki, Burger King hangi ülkenin? Burger King nerenin, hangi ülkenin markası? Burger King kime ait?

BURGER KİNG HANGİ ÜLKENİN?

İlk Burger King restoranı, Florida'nın Miami şehrinde Keith J. Kramer ve Matthew Burns tarafından kuruldu. Burger King Worldwide Inc., 2014 yılından itibaren Restaurant Brands International Inc. çatısı altında faaliyet göstermektedir. Restaurant Brands International Inc.'in yüzde 32'si Brezilya ve Amerika merkezli 3G Capital Partners LP'ye, yüzde 10,59'u Capital Group Companies Inc.'e, yüzde 7,68'i Pershing Square Capital Management L.P.'ye aittir.