Burdurlu İş İnsanı Dedesinden Kalma Otomobili Yeniledi

BURDURLU iş insanı Aliihsan Babacan (43), 2006 yılında satılan dede yadigarı 1971 model otomobili, 15 yıl sonra bulup, yeniledi. Babası ve annesinin gelin arabası olarak kullanılan otomobile 300 bin lira masraf yaptığını söyleyen Babacan, "Yüksek rakamlar verenler oldu ama dede yadigarı aracı satmayı düşünmüyorum. Çocuklarıma bırakacağım" dedi.

Burdur'da mermer sektöründe faaliyet gösteren iş insanı Aliihsan Babacan, dedesinin Almanya'dan getirdiği ve 2006 yılında satılan 1971 model Ford Consul marka otomobilini bulup, yeniden almak istedi. Babacan, plaka ve şase numarasını emniyet ve sigorta şirketlerinden sorgulatarak, aracın Gaziantep'te olduğunu öğrendi. 2021 yılında otomobilin sahibiyle iletişime geçen Babacan, Gaziantep'e giderek dede yadigarını tekrar satın alıp, Burdur'a getirdi. Yaklaşık 1,5 yıllık uğraşın ardından Babacan, otomobili orijinal parçalarla yeniden kullanılır hale soktu. Babası ile annesinin evlendiklerinde gelin arabası olarak kullanılan otomobilin beyaz olan rengini turuncuya çeviren Babacan, dede yadigarı otomobile gözü gibi bakmaya başladı.

Babacan, "Yüksek rakamlar verenler oldu ama dede yadigarı aracı satmayı düşünmüyorum. Çocuklarıma bırakacağım" dedi. Gençlik yıllarında sürücü belgesine sahip olmadan arabayı kaçırdıklarını ve birçok arkadaşının bu araçta şoförlüğü öğrendiğini belirten Babacan, "Arkadaşlarım ararlar, 'bu aracın dili olsa da konuşsa' derler. Bu araç babamın, amcalarımın, arkadaşlarının gelin arabası olarak kullanıldı. Bana geçtikten sonra da arkadaşlarıma gelin arabası olarak verdim. Talep eden olursa nostalji yaşamaları için gelin arabası olarak veririm" ifadelerini kullandı.