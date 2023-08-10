Burdur'un yeni Valisi Türker Öksüz kimdir? Türker Öksüz nereli, kaç yaşında?

Kars Valisi olarak görev yaparken Burdur Valisi olarak atanan Türker Öksüz, halk tarafından merak konusu oldu. 1970 Elazığ doğumlu olan Öksüz, ilk, orta ve liseyi Elazığ'da tamamladıktan sonra Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nden mezun oldu. Mersin Kaymakam Adayı olarak Mülki İdare Amirliği görevine başlayan Öksüz, çeşitli il ve ilçelerde kaymakam ve vali yardımcısı olarak görev yaptı. Türker Öksüz kimdir? Burdur Valisi Türker Öksüz nereli, kaç yaşında?

Kars Valisi olarak görev yapan Türker Öksüz, Burdur Valisi olarak atanmasının ardından merak edilen isimlerden biri olarak karşımıza çıktı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan Valiler Kararnamesi ile 57 ilin valisi değiştirildi, 16 ilin valisi "vali-mülkiye başmüfettişliği" görevine getirildi. Türker Öksüz kimdir? Burdur Valisi Türker Öksüz nereli, kaç yaşında?

TÜRKER ÖKSÜZ KİMDİR?

Burdur Sayın Türker Öksüz, 1970 yılında Elazığ'da dünyaya geldi. İlk, orta ve lise öğrenimini Elazığ'da tamamladı. 1986 yılında başladığı Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nden 1990 yılında mezun oldu. 2004-2005 yılları arasında Yüksek Lisansını Türkiye Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsünde (TODAİE) tamamlamıştır. Halen Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Yönetim Bilimleri Dalında doktora çalışmaları devam etmektedir.

1992 yılında İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı sınavını kazanarak Mersin Kaymakam Adayı olarak Mülki İdare Amirliği görevine başladı, 1994 yılında dil eğitimi için 8 ay süreyle İngiltere'ye gönderildi.

1995 yılında Giresun-Yağlıdere Kaymakamı olarak atandı. Erzurum-Uzundere Kaymakamlığı, Adıyaman-Kahta Kaymakamlığı, Osmaniye ve Bartın Vali Yardımcılığı görevlerinde bulundu.

2013 yılında yayınlanan Mülki İdare Amirleri Kararnamesi ile İçişleri Bakanlığı hukuk Müşavirliğine atandı. 2016 yılında İçişleri Bakanlığınca TBMM'de görevlendirildi. 2017 Haziran ayından itibaren de İçişleri Bakanlığı Genel Sekreterliği görevini yürütmüştür.

27 Ekim 2018 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 2018/202 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Kars Valiliği'ne atandı. Türker ÖKSÜZ, iyi derecede İngilizce bilmekte olup, evli ve biri kız biri erkek olmak üzere 2 çocuğu bulunmaktadır.

10 Ağustos 2023 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan karara göre Burdur Valiliği'ne atandı.