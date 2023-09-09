Burdur'un Çavdır ilçesinde otomobil takla attı, 1 kişi yaralandı

Burdur'un Çavdır ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil takla attı ve sürücü hafif yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi ve yaralı sürücü ayakta tedavi edildi.

Burdur'un Çavdır ilçesinde kontrolden çıkarak takla atan otomobildeki 1 kişi yaralandı

Kaza, Burdur'un Çavdır ilçesine bağlı Bölmepınar mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yolda seyir halinde olan 20 AJZ 556 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine takla atarak devrildi. Kazada otomobil sürücüsü hafif yaralandı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezine yaptığı ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ayakta tedavi edildi.

Kaza yapan otomobil çekici yardımıyla otoparka çekildi. - BURDUR