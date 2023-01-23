Burdur TOKİ kura çekilişi ne zaman? 25 Ocak Burdur TOKİ kura çekimi saat kaçta?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla birlikte sosyal konut projesi kapsamında gerçekleştirilen projenin Burdur etabı için yapılacak olan kura çekimi ne zaman merak ediliyor. Burdur TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacağı gündeme geliyor. Peki, Burdur TOKİ kura çekimi ne zaman?

TOKİ kura çekimleri başladı. Burdur TOKİ kura çekimi ne zaman, hangi gün ve saat kaçta olacağı vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Burdur TOKİ kura çekimi ne zaman, saat kaçta olduğu merak ediliyor. Burdur TOKİ kura çekimi ne zaman? Burdur TOKİ kura çekimi ne zaman? Burdur TOKİ kura çekimi saat kaçta?

BURDUR TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?

TOKİ Burdur kura çekim tarihi 25 Ocak tarihinde gerçekleşecek. TOKİ kura çekimleri Youtube kanalından canlı olarak yapılmaktadır.

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