Burdur Hacılar Köyü Depremevleri Camii Minaresi Ayakta Kaldı

Burdur merkez Hacılar köyünde 3 yıl önce depreme dayanıksız olduğu için yıkılan Depremevleri Camii'nin minaresi ayakta kaldı. Minarenin yanına yeni cami inşaatının yapılması için çalışmalar sürüyor.

Burdur merkez Hacılar köyünde 3 yıl önce depreme dayanıksız olduğu için yıkılan Depremevleri Camii'nin minaresi ayakta kaldı. Minarenin yanına yeni cami inşaatının yapılması için çalışmalar sürüyor.

Hacılar köyündeki Depremevleri Camii depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle yaklaşık 3 yıl önce yıkıldı. Caminin minaresi ise sağlam olduğu için ayakta kaldı. O günden bu yana camisiz kalan minare yeniden yapılacak camiyi bekliyor. Caminin yapılacağı 2600 metrekare alanın Milli Emlak Müdürlüğü tarafından köy tüzel kişiliğine devrinin yapılmasının ardından inşaatın yapımına başlanacağı öğrenildi.