Son yıllarda suyu hızla çekilen ve kuruma tehlikesiyle karşı karşıya olan Burdur Gölü sahilinde köpüklenme görüldü. Peki, Burdur Gölü niye köpürdü? Burdur Gölü köpürdü mü, neden köpürdü?

Burdur Gölü neden köpürdü? Son yıllarda suyu hızla çekilen ve kuruma tehlikesiyle karşı karşıya olan Burdur Gölü sahilinde köpüklenme görüldü. Peki, Burdur Gölü niye köpürdü? Burdur Gölü köpürdü mü, neden köpürdü? Detaylar...

BURDUR GÖLÜ NEDEN KÖPÜRDÜ?

11 ili etkileyen depremlerin ardından, deniz çekilmesi gibi hadiseler vatandaşları endişelendiriyor. Son görüntü Burdur Gölü'nden geldi. Sahilde meydana gelen köpüklenme merak uyandırırken, gölde önceki yıllarda da benzer durumların gözlendiği belirtildi.

"SEBEBİ SUDA ARTIŞ GÖSTEREN ÇÖZÜNMÜŞ ORGANİK MADDELER"

MAKÜ Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü öğretim üyesi Hidrobiyolog Prof. Dr. İskender Gülle, Burdur Gölü'nde son günlerde görülen durumun kış aylarında suda artış gösteren çözünmüş organik maddelerin yüksek pH ve tuzluluk etkisiyle sabunlaşması ve oluşan sabunlaşmanın rüzgarın karıştırma kuvvetiyle köpüklenmesi nedeniyle gerçekleştiğini söyledi.

ÖNCEKİ YILLARDA DA YAŞANMIŞTI

Prof. Dr. Gülle, göllerdeki bu köpüklenme olaylarının sadece doğal süreçlerden değil, bazen ortama evsel veya endüstriyel atık su karışmasından da kaynaklanabileceğini, bu durumun tek bir etkenden değil, birden çok etkenin bileşkesinden meydana gelen bir olay olduğunu belirtti. Burdur Gölü'nde önceki yıllarda da benzer durumların gözlendiği öğrenildi.