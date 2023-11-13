Burdur'da yaşanan sarsıntı vatandaşları tedirgin etti. Deprem mi oldu sorusu gündeme geldi. Peki, Burdur deprem mi oldu? SON DAKİKA! Burdur Yeşilova deprem şiddeti ne? İşte detaylar...

Burdur deprem mi oldu? SON DAKİKA! Burdur Yeşilova deprem şiddeti ne?

Burdur deprem mi oldu sorusu araştırılan konular arasında yer alıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi verilerine göre meydana gelen depremin şiddeti araştırılıyor. Burdur Yeşilova ilçesinde yaşanan sarsıntı merak konusu oldu. Peki, Burdur deprem mi oldu? SON DAKİKA! Burdur Yeşilova deprem şiddeti ne? Detaylar haberimizde...

BURDUR DEPREM Mİ OLDU?

AFAD'ın geçtiği son dakika bilgisine göre; Burdur'un Yeşilova ilçesinde 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntı çevre illerden de hissedildi.