Burdur deprem mi oldu? Az önce deprem mi oldu? Son dakika Burdur depremleri! 19 Nisan AFAD ve Kandilli deprem listesi!
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AFAD ve Kandilli verilerine göre Burdur deprem oldu mu? Sorusu, Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremin ardından araştırılıyor. Meydana gelen sarsıntılar, vatandaşların korku ve paniğe kapılmasına neden olabiliyor. Peki, Burdur deprem mi oldu? Az önce deprem mi oldu? Son dakika Burdur depremleri! 19 Nisan AFAD ve Kandilli deprem listesi!
Burdur deprem mi oldu? Sorusu, geçtiğimiz dakikalar içerisinde gerçekleşenler arasında en çok merak edilenler arasında yer aldı. Zaman zaman gerçekleşen artçı depremler nedeniyle vatandaşlar Burdur deprem mi oldu? Sorusuna internet üzerinde yanıt arıyor. Peki, Burdur deprem mi oldu? Az önce deprem mi oldu? Son dakika Burdur depremleri! 19 Nisan AFAD ve Kandilli deprem listesi!
BURDUR DEPREM Mİ OLDU?
Kandili Rasathanesi tarafından sağlanmakta olan bilgilere göre bugün Burdur 'da gün içerisinde birçok deprem gerçekleşti. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri ile vatandaşalar anlık deprem haberleri veriyor. Kandilli Rasathanesi bölgesel olarak deprem araştırması yapıyor ve sitesinde olan son 500 depremi halka sunuyor.
BURDUR SON DEPREMLER LİSTESİ GÜNCEL