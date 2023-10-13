Burdur'da Vinç Kazası: 3 Araç Birbirine Girdi

Burdur'un Gölhisar ilçesinde yol üzerinde arıza yapan bir otomobil, çalışıp hareket edince yanından geçen vinçe çarptı. Başka bir otomobilin de vinçe çarpması sonucu 3 araç birbirine girdi. Kazada yaralanan olmazken yol yaklaşık 30 dakika süreyle trafiğe kapandı.

Arıza yapan otomobil bir anda çalışıp hareket edince 3 araç birbirine girdi

BURDUR - Burdur'un Gölhisar ilçesinde yol üzerinde arıza yapan otomobil bir anda çalışıp hareket edince yanından geçen vinçe, karşı istikametten gelen başka bir otomobilin de kaza nedeniyle yolda duran vinçe çarpması sonucu 3 araç birbirine girdi.

Kaza akşam saatlerinde Burdur'un Gölhisar ilçesi Altınyayla yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Altınyayla istikametinden Gölhisar istikametine seyir halinde olan Fatma C. idaresindeki 15 SC 790 plakalı Ford marka otomobil Gölhisar Fen Lisesi önüne geldiği esnada arıza yapması nedeniyle yol kenarında durdu. Otomobili tekrar çalıştırmak için uğraştığı esnada bir anda çalışarak hareket eden otomobil o esnada yanından geçmekte olan Ali B. İdaresindeki 27 NB 240 plakalı vinçe teker kısmından çarptı. Çarpmanın etkisiyle vinçin lastiği patladı. O sırada karşı istikametten seyir halinde olan Osman A. İdaresindeki 15 HC 004 plakalı Opel marka otomobil ise panikleyerek vinçe ön çarptı.

Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Meydana gelen kazada yaralanan olmazken Gölhisar-Altınyayla yolu yaklaşık 30 dakika süre ile trafiğe kapandı. Çalışmalar neticesinden kazaya karışan araçlar yoldan