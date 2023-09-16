Burdur'da park halindeki otomobil yanarak kullanılmaz hale geldi

Burdur Organize Sanyi Bölgesi Milli Egemenlik Caddesi'ndeki bir fabrika ile tren rayları arasındaki boşlukta park halindeki 15 ACA 142 plaklı otomobilden dün saat 21.00 sıralarında alevler yükseldi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Alevlerden zarar gören otomobil kullanılamaz hale geldi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.