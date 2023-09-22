Burdur'da otomobille çarpışan elektrikli motosiklet sürücüsü ağır yaralandı
Burdur'da meydana gelen trafik kazasında, otomobil ile elektrikli motosiklet çarpıştı. Elektrikli motosiklet sürücüsü ağır yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.
Burdur'da otomobille çarpışan elektrikli motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.
Mehmet Z. (24) idaresindeki 15 AV 428 plakalı otomobil, Ali Erdem'in (59) kullandığı 3 tekerlekli elektrikli motosikletle Güzelleştirme Caddesi'nde çarpıştı.
Kazada Erdem yaralandı. Yaralı, ihbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekiplerince Burdur Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Erdem'in hayati tehlikesinin bulunduğu gerekçesiyle Akdeniz Üniversitesi Hastanesine sevk edildiği öğrenildi.
Kaynak: AA / Otomobil