Burdur'da otomobilin çarptığı yaya yaralandı
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Burak K. idaresindeki otomobil, Burdur Emek Mahallesi'nde karşıdan karşıya geçmeye çalışan Abdulmuttalip Çekici'ye çarptı. Yaralanan Çekici, hastaneye kaldırıldı ve hayati tehlikesi bulunmamaktadır.
Burdur'da otomobilin çarptığı yaya yaralandı.
Burak K. idaresindeki 15 EM 601 plakalı otomobil, Burdur Emek Mahallesi Bülent Ecevit Bulvarı'nda karşıdan karşıya geçmeye çalışan Abdulmuttalip Çekici'ye çarptı.
Yaralanan Çekici, kaza yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekibince Burdur Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Çekici'nin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.
Kaynak: AA / Otomobil