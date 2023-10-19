Burdur'da otomobil refüje çıkıp aydınlatma direğine çarptı, sürücü yaralandı
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Burdur'da meydana gelen kazada bir otomobil refüje çıkarak aydınlatma direğine çarptı. Sürücü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesi bulunmamaktadır.
Burdur'da otomobilin refüje çıkıp, aydınlatma direğine çarptığı kazada sürücü yaralandı.
Burdur- Antalya kara yolu Mehmet Akif Ersoy Mahallesi yakınlarında saat 00.30 sıralarında meydana gelen kazada, A.D. yönetimindeki 15 ABD 263 plakalı otomobil sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje savrularak aydınlatma direğine çarptı. Aydınlatma direği yerinden çıkarak yola devrildi. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine gelen ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne götürülen yaralı sürücü tedaviye alındı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Otomobil çekiciyle otoparka götürüldü. (DHA)