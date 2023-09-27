Burdur'da Otomobil-Minibüs Çarpışması: 1 Ağır 5 Yaralı

Burdur'da Sude Aslan yönetimindeki bir otomobil ile Ali Altınok yönetimindeki bir minibüsün çarpışması sonucu 1'i ağır olmak üzere toplam 5 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi ve yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı. Otomobil sürücüsü Aslan'ın durumu ağır olduğu için Burdur Devlet Hastanesine sevk edildi.