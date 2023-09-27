Burdur'da Otomobil-Minibüs Çarpışması: 1 Ağır 5 Yaralı
Burdur'da Sude Aslan yönetimindeki bir otomobil ile Ali Altınok yönetimindeki bir minibüsün çarpışması sonucu 1'i ağır olmak üzere toplam 5 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi ve yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı. Otomobil sürücüsü Aslan'ın durumu ağır olduğu için Burdur Devlet Hastanesine sevk edildi.
Burdur'da otomobille minibüsün çarpışması sonucu 1 biri ağır 5 kişi yaralandı.
Sude Aslan yönetimindeki 54 AER 079 plakalı otomobil, Çavdır- Tefenni kara yolu Antalya Kavşağı'nda Ali Altınok yönetimindeki 15 TA 855 plakalı minibüsle çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücüler ile araçlardaki 3 kişi çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Tefenni Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan ve durumunun ağır olduğu belirtilen otomobil sürücüsü Aslan, Burdur Devlet Hastanesine sevk edildi.