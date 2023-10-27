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Burdur'da Otomobil Kazası: Bir Kişi Yaralandı

Burdur'da meydana gelen trafik kazasında iki otomobil çarpıştı ve bir kişi yaralandı. Yaralı kişi hastaneye kaldırıldı ve hayati tehlikesi bulunmamaktadır. Diğer sürücü ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.