Burdur'da Otomobil Kazası: Bir Kişi Yaralandı

Burdur'da meydana gelen trafik kazasında iki otomobil çarpıştı ve bir kişi yaralandı. Kazada yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

Burdur'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada bir kişi yaralandı.

Kaza, saat 08.30 sıralarında meydana geldi. Aynı yöne gitmekte olan Gökçe T. yönetimindeki 15 ABG 689 plakalı otomobil ile Mehmet B. yönetimindeki 32 PS 131 plakalı otomobil Burdur- Ankara kara yolu Organize Sanayi Bölgesi kavşağında çarpıştı. Gökçe T. yönetimindeki otomobil refüje savruldu, Mehmet B.'nin otomobilinin ise ön sol tekerleği koparak yaklaşık 100 metre ileriye fırladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada Mehmet B. yara almazken Isparta'da özel bir hastanede doktor olarak görev yapan Gökçe T. yaralı halde ambulansa alınarak, Burdur Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Kazaya karışan otomobiller çekiciyle otoparka götürüldü. (DHA)