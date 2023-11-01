Burdur'da Otomobil Kazası: 4 Kişi Yaralandı

Burdur'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 08.00 sıralarında Burdur- Fethiye Karayolu Adliye Kavşağı'nda meydana geldi. Hakkı O.'nun (26) kullandığı 15 NN 956 plakalı otomobille Mustafa Y. (51) yönetimindeki 15 AC 528 plakalı otomobil çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada sürücülerle otomobildeki Ayşe Türkan Y. (43) ve Hülya Y. (13) yaralandı. Yaralılar Burdur Devlet Hastanesi'ne götürüldü. (DHA)