Burdur'da otomobil kaza yaptı, sürücü yaralandı

Burdur'da seyir halindeyken sağ ön lastiğinin patlaması sonucu refüje savrulup aydınlatma direğine çarpan otomobilde sürücü yaralandı.

Burdur'dan Antalya yönüne giden F.K. (23) yönetimindeki 15 ABK 862 plakalı otomobil, seyir halindeyken sağ ön lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıktı. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil refüje savrulup aydınlatma direğine çarparak durabildi. Görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü F.K. ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. Otomobil ise çekiciyle otoparka götürüldü. (DHA)