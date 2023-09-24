Burdur merkezinde meydana gelen trafik kazasında, bir otomobil ile motosiklet çarpıştı ve motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Burdur'da otomobil ile çarpışan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Burdur merkez Şirinevler Mahallesi Boyacıoğlu Caddesi üzerinde seyir halinde olan Mehmet M. (52) idaresindeki 15 AT 313 plakalı otomobil, kavşakta sola döneceği esnada arkasından gelerek sollamaya çıkan Hakkı Ö. (35) idaresindeki 15 AC 892 plakalı motosikletin sol ön kapısına çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü Hakkı Ö. ağır yaralandı.

Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezine yaptığı ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahale sonrası yaralı Hakkı Ö. ambulans ile Burdur Devlet Hastanesine kaldırıldı. Otomobil sürücüsü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken hastaneye kaldırılan motosiklet sürücüsünün hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. - BURDUR