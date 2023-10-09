Burdur'da Otomobil Aydınlatma Direğine Çarptı: 1 Yaralı

Burdur'da direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil sürücüsünün aydınlatma direğine çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, 17.15 sıralarında Burdur'un Bağlar Mahallesi Ofis Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, D.Ü. idaresindeki 15 AN 088 plakalı otomobil direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobilin içerisinde yolcu olarak bulunan Ş.Ö.(67) yaralandı. Çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı Ş.Ö., Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - BURDUR