Burdur'da Otomobil Alevlere Teslim Oldu

Burdur'da seyir halindeyken bir anda alevlere teslim olan otomobil kullanılamaz hale geldi. Olay Burdur merkez Şirinevler Mahallesinde meydana geldi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Burdur'da seyir halindeyken bir anda alevlere teslim olan otomobil kullanılamaz hale geldi.

Olay Burdur merkez Şirinevler Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Atilla Caddesinde seyir halinde olan Mehmet Ali A.'ya ait olduğu öğrenilen 15 AE 123 plakalı otomobilden bir anda dumanlar çıkmaya başladı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezine yaptığı ihbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürülen yangında otomobil kullanılamaz hale geldi. - BURDUR