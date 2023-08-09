Burdur'da Otomobil Alev Alev Yandı

Burdur'un Bucak ilçesinde seyir halindeki otomobil alev alev yandı.

Yangın, saat 16: 20 sıralarında Mehmet Akif Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 15 AAL 501 plakalı otomobilin ön kısmından bilinmeyen bir nedenden dolayı alevler çıkmaya başladı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan yangın ihbarı sonrasında bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangına ilk müdahale çevredeki vatandaşlar tarafından yapılırken, ekiplerin müdahalesi ile alevler kontrol altına alınarak söndürüldü. Araçta maddi hasar oluştu. - BURDUR