Burdur'da Odun Yüklü Otomobil Devrildi, 3 Kişi Yaralandı

Burdur'da, odun yüklü römork bağlı bir otomobilin sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek devrildi. Kazada aynı aileden 3 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Burdur'da arkasında odun yüklü römork bağlı otomobil devrildi. Aynı aileden 3 kişi yaralandı.

Burdur'dan Fethiye yönüne gitmekte olan İbrahim Y. yönetiminde, arkasında odun yüklü römork bağlı 15 DE 870 plakalı otomobil, Yassıgüme köyü kavşağında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Römorkta bulunan ağaçların çevreye saçıldığı kazada sürücü ile otomobilde bulunan eşi Hatice Y. ve oğlu Ahmet Y. yaralandı. Yaralılar ihbar üzerine olay yerine gelen ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.