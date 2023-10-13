Burdur'da Lüks Otomobil Kontrolden Çıkarak İş Yerinin Duvarına Çarptı

Burdur'un Gölhisar ilçesinde kontrolden çıkan lüks otomobil, önce park halindeki 2 otomobile sonra yol kenarındaki iş yerinin duvarına çarptı. Lüks otomobildeki 2 kişi kazayı yara almadan atlattı.

Edinilen bilgilere göre, Cumhuriyet Caddesi üzerine seyir halinde olan Kerim K. idaresindeki 07 KK 007 plakalı lüks otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak önce yol kenarında park halinde bulunan 2 araca ardından bir iş yerinin duvarına çarptı.

Çarpmanın etkisiyle araçlarda maddi hasar oluşurken oluşurken sürücü Kerim K. ve yolcu koltuğunda oturan Rıfat A. kazayı yara almadan atlattı. Olayla ilgili polis ekipleri tarafından inceleme başlatıldı. - BURDUR