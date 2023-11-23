Burdur'da kavşak kazası: 5 araç hurdaya döndü, 3 kişi yaralandı

Burdur'un Gölhisar ilçesinde bir otomobilin kontrolsüzce kavşağa girmesi sonucu meydana gelen kazada 5 araç hurdaya döndü, 3 kişi yaralandı. Güvenlik kamerasına yansıyan kaza anı da görüntülendi.

Burdur'un Gölhisar ilçesinde kavşağa kontrolsüz giren otomobil, bir araçla çarpıştıktan oto galeriye daldı. Güvenlik kamerasına yansıyan kazada toplamda 5 araç hurdaya dönerken, 3 kişi de yaralandı.

Kaza, Burdur'un Gölhisar ilçesi Konak Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Çevre Yolu Kavşağı'na tali yoldan kontrolsüzce çıkan sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 15 ABZ 012 plakalı otomobil, çevre yolu istikametinden seyir halinde olan Emir E. (21) hakimiyetindeki 16 NEE 04 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle kavşakta bulunan bir galeriye giren otomobil, galeri önünde park halinde bulunan 3 otomobile daha çarptı. Kazanın ardından tali yoldan çıkan otomobil sürücüsü kayıplara karışırken, diğer araç sürücüsü Emir E. (21), otomobilde yolcu olarak bulunan Mustafa T. (23) ve Emre C. (22) yaralandı. Çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla birlikte bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Gölhisar Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Motosiklet sürücüsü saniyelerle ölümden kurtuldu

Kaza anı ise çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde kazadan saniyeler önce olay yerinden geçen motor sürücüsünün ise adeta ölümden kıl payı kurtulduğu ve otomobillerin çarpışması sonucu kazanın şiddeti yer aldı.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatılırken, kazaya karışan 5 araçta büyük maddi hasar meydana geldi. - BURDUR