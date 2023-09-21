Burdur'da Kavşak Kazası: 3 Yaralı

Burdur'da tali yoldan kavşağa giren otomobilin başka bir otomobil ile çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1'i ağır 3 kişi yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Burdur'da tali yoldan kavşağa giren otomobilin başka bir otomobil ile çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Kaza 12.15 sıralarında Burdur'un Tepe Mahallesi D330 karayolu Mustafa Şeref Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Tepe Mahallesi'nden anayola girmek isteyen Mehmet Ö. (76) idaresindeki 15 NH 496 plakalı Toyota marka otomobil kavşağa kontrolsüz girince anayolda seyir halinde olan İmran U. (41) idaresindeki Ford marka otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle 15 NH 496 plakalı otomobilin yolcu koltuğunda oturan Esma Ö. (76) kafasını ön cama vurarak ağır yaralandı.

Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışması sonrasında araçlardan çıkarılan yaralılar sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahale sonrasında ambulans ile Burdur Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Esma Ö.'nün durumunun, diğer yaralılar Mehmet Ö. ve İmran U.'ya göre daha ağır olduğu öğrenildi. Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı. - BURDUR